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تراند اليوم : بالفيديو .. المختص بالفلك "عبد العزيز المرمش" : اليوم غروب القمر سيسبق غروب الشمس وهذا يعني بأن يوم غدٍ المتمم لشهر رمضان

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صحيفة الخليج 365: قال المختص والمهتم بعلوم الفلك عبد العزيز المرمش، إن الحسابات العلمية الفلكية كشفت أن هذه الليلة سيسبق غروب القمر غروب الشمس.

وأضاف خلال حديثه عبر قناة الإخبارية: "هذا الاقتران لا يحدث إلا بعد غروب الشمس وفقا لتقويم أم القرى، والذي تم وضعه على 3 شروط، الأول أن يكون على إحداثيات مكة المكرمة".

وتابع: "الشرط الثاني نشاهد وقت غروب القمر، إذا أغرب بعد غروب الشمس يكون غدا أول الشهر الهجري القمري، إذا سبق القمر الشمس في غروبه يكون غدا تكملة الشهر لـ 30 يوم".

وأكمل: "الشرط الثاني أن يكون الاقتران قبل غروب الشمس، وبالتالي يكون اليوم التالي هو أول أيام الشهر الهجري القمري".

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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