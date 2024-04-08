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رجل أمن يحمل معتمرًا ليشاهد ⁧الكعبة في مشهد إنساني رائع .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رائع يكشف تواضع رجال أمن الحرم المكي وأخلاقهم النبيلة التي تظهر بطرق مختلفة مع المعتمرين .

وظهر رجل الأمن في المقطع وهو يحمل معتمر يعاني من مشكلة صحية وفاقد أرجله؛ ليشاهد الكعبة المشرفة .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم قائلاً:” حكومتنا النبيلة ورجال أمننا الأبطال فخرنا وعزنا، جزاهم الله خير الجزاء.”

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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