شكرا لمتابعة خبر عن رجل أمن يحمل معتمرًا ليشاهد ⁧الكعبة في مشهد إنساني رائع .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رائع يكشف تواضع رجال أمن الحرم المكي وأخلاقهم النبيلة التي تظهر بطرق مختلفة مع المعتمرين .

وظهر رجل الأمن في المقطع وهو يحمل معتمر يعاني من مشكلة صحية وفاقد أرجله؛ ليشاهد الكعبة المشرفة .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم قائلاً:” حكومتنا النبيلة ورجال أمننا الأبطال فخرنا وعزنا، جزاهم الله خير الجزاء.”