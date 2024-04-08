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شكرا لمتابعة خبر عن رجل أمن يحمل معتمرًا ليشاهد الكعبة في مشهد إنساني رائع .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رائع يكشف تواضع رجال أمن الحرم المكي وأخلاقهم النبيلة التي تظهر بطرق مختلفة مع المعتمرين .
وظهر رجل الأمن في المقطع وهو يحمل معتمر يعاني من مشكلة صحية وفاقد أرجله؛ ليشاهد الكعبة المشرفة .
ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم قائلاً:” حكومتنا النبيلة ورجال أمننا الأبطال فخرنا وعزنا، جزاهم الله خير الجزاء.”