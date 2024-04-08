شكرا لمتابعة خبر عن بعد تسرب اسطوانة الغاز ووفاة خمسة شبان في بريدة.. شاهد عيان ينفي إشاعة متداولة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى شاهد عيان يدعى عمر البليهي تفاصيل وفاة 5 شبان داخل استراحة في بريدة، بسبب تسرب أسطوانة غاز تقليدية، حيث نفى وفاتهم بسبب الغاز المرهم “دافور” . وقال عمر البليهي : أول شي أنا سمعت صرخة في ناس يقولون انفجار وأنا سمعت صرخة، طلعت أمشي أحسبه حريق عادي، لقيت فادي التويجري الله يرحمه كان مصاب عند الباب، سألناه في أحد جوا قال في 4 أشخاص.

وأضاف : اتصلنا بالإسعاف والدفاع المدني ووصلوا بسرعة صراحة لكن الدفاع المدني ما قدر يطفي بسبب الكهرب وطفينا الكهرب من ورا وطفوه سريع سريع.

وتابع : أنا كلمت فادي قلت وش اللي صار قال انفجر الغاز الإسطوانة البرتقالية العادية، مب المرهم هذا، كان فيه تسريب له أسبوع تقريبا، وكانوا يحاولون يصلحون شي والمكان مكتوم فشبت النار.