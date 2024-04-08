شكرا لمتابعة خبر عن مشهد مؤثر لـ عائلة تودع عاملتهم بعد مرور 30 سنة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ عائلة تقوم بتوديع عاملتهم بحب ومودة بعد مرور 30 سنة معهم .

وظهرت العاملة في المقطع وهي تتناول الطعام مع العائلة في جو دافئ وجميل، بينما فتيات العائلة يحملن الكيك والألعاب النارية .

وأوضح المقطع أيضًا العاملة وهي تنظر لهم في دهشة وسعادة بالغة، بعدما تفاجأت بهم دون علمها .

وحصد المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم قائلاً:” ماشاء الله عشرة عمر هذي اللي تلقى عندها علوم البيت و الأهل كلها.”