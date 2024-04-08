شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية توضح حقيقة ظهور موظفة تعمل بمفردها في أحد المطاعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي، على ما تم تداوله حول ظهور موظفة تعمل بمفردها في أحد المطاعم.

وقال متحدث الموارد البشرية، أنه “إشارةً إلى المحتوى المرئي المُتداول حول موظفة تعمل بمفردها في أحد المطاعم، فقد تم الوقوف على الحالة ومباشرتها من قبل فريق الرقابة الميدانية في وزارة الموارد البشرية وزيارة المنشأة للتحقق ومقابلة الموظفة، والتي أكدت عدم صحة ما تم تداوله وعدم وجود أي ضغوط عليها في أداء عملها”.

وأضاف: “وقد رصد فريق الرقابة خلال الزيارة وجود عدد 5 موظفين في المنشأة منهم 3 سيدات وجاري استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأن ماورد في المقطع. ونُذكّر بقنوات التواصل مع الوزارة من خلال الاتصال بـ (19911) أو عبر تطبيق الوزارة”.