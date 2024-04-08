شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله الخضيري: المتحدثون عن الترائي بوسائل التواصل غير مختصين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد راصد الأهِلّة الرائي المشهور عبدالله الخضيري، أن المتحدثون عن الترائي عبر وسائل التواصل غير مختصين.

وقال الخضيري في حديثه على قناة الإخبارية :” أن والده كان مُلم بالقبة السماوية، ويعرف النجوم والطوالع ومواسم الزراعة؛ لذلك هو أحب التعرف على هذه الخبرات ونقلها.”

وأضاف:” ليس كل صاحب نظر حاد يستطيع أن يرى الهلال ولابد أن يكون عنده قدرة على التركيز وتمييز الألوان .”

وتابع:” هناك أشخاص تخصصهم بعيد وتسألهم عن حركة الهلال والشمس والقمر والميول والارتفاعات والله لا يعطيك شيء؛ لأنه غير متخصص ولا أكاديمي.”

يُذكر أن الخضيري يتمتع بقوة البصر وورث ذلك عن والده الراحل حيث كان حاد البصر، وله معرفة بمنازل القمر والأنواء، أما جده لوالدته – رحمهما الله – فكان مشهورًا بحدة البصر