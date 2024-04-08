شكرا لمتابعة خبر عن قرار عاجل من وزير الشؤون الإسلامية بشأن صلاة عيد الفطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، فروع الوزارة في مناطق المملكة إلى عدم إقامة صلاة عيد الفطر في الأماكن المكشوفة بالمناطق التي من المتوقع أن تشهد هطول أمطار في هذا اليوم .

وجاء في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» : ” نظرًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة في يوم عيد الفطر لهذا العام 1445هـ ؛ فقد وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ فروع الوزارة في مناطق المملكة بمتابعة ما يصدر عن المركز من توقعات ، والاكتفاء بإقامة صلاة العيد في الجوامع وعدم إقامتها في المصليات المكشوفة في المدن والمحافظات التي يتوقع فيها هطول الأمطار بإذن الله”.

وفي وقت سابق ، أعلنت الوزارة جاهزية أكثر من 20 ألف جامع ومصلى مكشوف ، لإقامة صلاة عيد الفطر ، وذلك بعد استكمال التجهيزات من صيانة وتشغيل ونظافة ، وتوفير وسائل السلامة.