شكرا لمتابعة خبر عن دول ستشاهد كسوف الشمس اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الفلكي ملهم الهندي الدول التي سيتم فيها رؤية كسوف الشمس، مستبعدا رؤيته في المنطقة العربية .

وقال الهندي إن كسوف الشمس سيشاهد في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وذلك بحسب ما ذكره بقناة العربية.

وأكد أن كسوف الشمس يعد حدث طبيعي ولا يوجد ارتباط بينه وبين الحوادث الكارثية في الأرض، ولن يؤثر على البشرية.

ونوه بأن الكسوف الكلي للشمس سيستمر لمدة 4 دقائق و26 ثانية، لكن الكسوف الجزئي سيستمر لمدة 3 سنوات.

ولفت إلى أن الكسوف من أفضل الحالات التي يمكن لهم فيها مراجعة الحسابات الفلكية التي تعطيهم مواعيد حالات الكسوف القادمة.