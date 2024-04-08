تراند اليوم : ابنة الراحل "الحبيب بو رقيبة" تطلب من الرئيس التونسي إصدار مرسوم يجرم سب والدها .. شاهد: رد الرئيس

صحيفة الخليج 365: طالبت هاجر بو رقيبة، كريمة أول رئيس لتونس، الراحل الحبيب بو رقيبة، الرئيس التونسي قيس سعيد بإصدار مرسوم يجرم سب والدها باعتبارها رمزا وطنيا لكل التونسيين.

من جانبه رد الرئيس التونسي عليها قائلاً :"من ليس له شعور بالانتماء لتونس ليس له مكان فيها، كلنا مارون وتبقى تونس ولن يبقى فيها خائن واحد لهذا الوطن".

وأضاف"السلطة مصدر للمعادية ولكن ليست مصدراً للقذف والشتم والتشويه، النقد مسموح به شرط ألا يتحول إلى سب وتطاول على الدولة ورموز الدولة".

وتابع سعيد "تفضل انقد عندك فكرة عندك رأي عندك موقف تفضل لكن باحترام، يجب المحافظة على تونس وعلى الدولة والمحافظة على الوطن، وليس كلمة هينة المحافظة على الوطن وعلى تونس واستقلال القرار التونسي والسيادة التونسية."