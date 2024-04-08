تراند اليوم : شاهد.. تركيب ألواح "الطاقة الشمسية" عن طريق ملصقات ورولات على نوافذ زجاجية وجدران

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو تركيب ألواح طاقة شمسية عبارة عن ملصقات، ورولات على نوافذ زجاجية وجدران.

وأظهر الفيديو، أشخاص يقومون بوضع الملصقات "ألواح الطاقة الشمسية"، وتركيبها في أماكن مختلفة بسهولة ويسر.

وأرفق المهندس عبدالعزيز السحيباني الفيديو بتعليق: "تطوُّر مذهل للطاقة الشمسية، لن تحتاج إلى هياكل ومنشآت ليتم تركيب الألواح عليها،ستكون ألواح الطاقة الشمسية عبارة عن (ملصقات) و(رولات).

وتابع، يمكن لصقها على النوافذ والمباني الزجاجية وعلى مظلات الشينكو، سيكون إنتاج (الطاقة النظيفة) ممكناً في كل مكان أسهل مما نعتقد.