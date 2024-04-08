تراند اليوم : بالفيديو.. متعاف من السكري يكشف سر تعافيه وكيف تخلى عن الأدوية بعد معاناة 12 عاماً

صحيفة الخليج 365: روى متعافي من مرض السكري، معاناته طوال 12 عاماً، وكيف تخلى عن تناول الأدوية، واستكمال حياته بطريقة طبيعية.

الإصابة بالسكر

وقال المتعافي خلال برنامج صباح العربية:" أصبت بمرض السكري عام 2011، واستمرت الرحلة حتى 2022م، وانا الآن ومنذ سنة تقريباً تركت الأدوية جملة واحدة بفضل من الله عز وجل".

أدوية

وأضاف:" كنت أتناول أدوية مثل ديمكرون 60، والميتفورمين وهو منظم السكر وكنت أتناول منه جرعة تركيزها 500، ووصل المر إلى أن أصبحت الجرعة 2000، وغيرها من الأدوية:.

وتابع:" التراكمي كان قد وصل إلى 11.4 والآن وصل إلى 4.7 ولله الحمد، وكان البرنامج هو تنظيم في السلوك الغذائي".

مصادر الطاقة

واختتم:" الجميع يعرف أن الجسم يحصل على الطاقة من 3 مصادر، وهي السكريات والنشويات والدهون الصحية والبروتين، وأنا تخليت عن السكريات والنشويات وعايش فترة من أجمل المراحل في حياتي".