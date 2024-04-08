وزير الخارجية وأمين الأمم المتحدة يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وجرى خلال الاتصال، استعراض مستجدات الأحداث الأخيرة في المنطقة، وخاصةً تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بما يحقق السلام والاستقرار.
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