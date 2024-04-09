تراند اليوم : بالفيديو.. مصاب بالسرطان يكشف كيف واجه المرض.. ويعلق: باقي شهر وأتأكد من الشفاء التام

صحيفة الخليج 365: كشف عبد الرحمن القحطاني، مصاب بالسرطان، أن أعظم سلاح لمواجهة متاعب الحياة هو الدعاء.

وقال خلال مقطع فيديو، من فضل الله على الأمة الإسلامية والمسلمين الدعاء". وواصل:" أنا دعوت الله في الروضة الشريفة بعدة دعاوي، ووجدتها تتحقق".

وتابع:" دعوت الله بالشفاء، وباقي لي شهر تقريبا وأتأكد من الشفاء التام، ودعوت الله أن يربط على قلبي، وقلب والدي وزوجتي وأولادي، والطمأنينة التي نزلت على العائلة ساعدتني كثيرا على الشفاء

وأضاف:"الدعاء مع الأخذ بالأسباب يساعد على الشفاء، والدعوات جعلتني أقوى إنسان في العالم، وشرط مهم الإخلاص في الدعاء لأن الله معنا".