تراند اليوم : بالفيديو.. "صالح الهذلول" يروي قصة رفضه من 11 جامعة أمريكية لدراسة الماجستير.. ويكشف ما تفاجأ به داخل صندوق البريد في اللحظات الأخيرة

صحيفة الخليج 365: روى أستاذ العمارة الدكتور صالح الهذلول، قصة رفضه من 11 جامعة أمريكية لدراسة الماجستير.
رفض من 11 جامعة
وقال خلال لقاء له مع برنامج "الليوان": "قدمت في 13 جامعة أمريكية لقبول دراسة الماجستير، و11 جامعة رفضت الطلب، وتلقيت رد من جامعة بقبول مشروط باستكمال اللغة الإنجليزية، واضطريت للموافقة خاصة أنه جاء وقت تقديم طلبات الابتعاث لتعرض على مجلس القسم ثم مجالس الكليات والجامعات للموافقة".
جامعة هارفارد
وأضاف:"كان يتبقى جامعة واحدة لم يأتي منها رد، وفي يوم اجتماع مجلس القسم، مريت على صندوق البريد ووجدت خطاب قبول من جامعة هارفارد، وأخذت الخطاب وذهبت إلى منزل رئيس القسم وأعطيته الخطاب، ومن تشجيعه لي ضمني وحملني وبارك لي".