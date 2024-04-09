تراند اليوم : بالفيديو.. "صالح الهذلول" يروي قصة رفضه من 11 جامعة أمريكية لدراسة الماجستير.. ويكشف ما تفاجأ به داخل صندوق البريد في اللحظات الأخيرة

صحيفة الخليج 365: روى أستاذ العمارة الدكتور صالح الهذلول، قصة رفضه من 11 جامعة أمريكية لدراسة الماجستير.

رفض من 11 جامعة

وقال خلال لقاء له مع برنامج "الليوان": "قدمت في 13 جامعة أمريكية لقبول دراسة الماجستير، و11 جامعة رفضت الطلب، وتلقيت رد من جامعة بقبول مشروط باستكمال اللغة الإنجليزية، واضطريت للموافقة خاصة أنه جاء وقت تقديم طلبات الابتعاث لتعرض على مجلس القسم ثم مجالس الكليات والجامعات للموافقة".