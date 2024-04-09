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تراند اليوم : بالفيديو.. الدكتور " صالح الهذلول " يروي قصة رسوبه بالخطأ في الثانوية وزميله الذي نجح دون أن يحضر الاختبارات

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صحيفة الخليج 365: روى الدكتور صالح الهذلول ، خلال لقاء مع برنامج " الليوان" قصة رسوبه بالخطأ في الثانوية، وحكاية زميله الذي نجح دون أن يحضر الاختبارات .

وقال الهذلول: قصة الرسوب ، أنه في الامتحان بالسنة الثانية كنا نأخذ حق أسئلة النهار حق الثانوي والإجابات تروح اليمامة يصححونها والنتائج تطلع هناك ، فيبدو أن في عملية النقل صار فيه أختلاف بسبب تراكم أرقام الجلوس حتى لا يعرف المصحح صاحب الورقة ، فصار هناك خلل .

راسب في كل المواد

وتابع: طلعت النتيجة وأشوف اسمي راسب بجميع المواد ما عدا الفقة ، وكانت مفاجأة كنت أتوقع أرسب بمادة أو مادتين لكن بكل المواد ما عدا الفقة هذه صعبة شوي .

وواصل: فذهبت أناظر زميلنا الدكتور محمد الجارالله فكان دائما هو الأول علينا ، على طول قفزت إلى القائمة وشفته راسب في جميع المواد ، فإذا محمد راسب فأكيد هذا لا يمكن ، فتجمعنا في اليمامة لمقابلة مدير المدرسة ورفضوا دخولنا ، فوقفنا عند سيارته ويوم طلع أحطنا به وكنا كثيرين 50 أو 60 طالب ، فحكينا له ما حدث .

مقابلة المدير

وأكمل : فقال لنا المدير " بس أمشوا وما لكم عندي سنه " ، ومن حسن حظنا كان معنا زميل ما أختبر إلا يومين ، فقال له الطالب " أنا ما أختبرت إلا أول يومين ومكتوب لي ناجح " ، فأجاب المدير " كده خلاص أكيد فيه شيء " .

تغيير أرقام الجلوس مقابل الأسماء

وأضاف الهذلول: فدخل المدير إلى المبنى ثم بعد نصف ساعة تحدث في الميكروفون وأخبرنا أنه هناك خطأ في مقابلة أرقام الجلوس مع الأسماء وأعطونا إلى بكره ، ثم طلعت النتيجة .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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