اتصال هاتفي بين ولي العهد والرئيس التركي لتبادل التهاني وبحث التعاون الثنائي

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، حيث تبادلوا التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وفي الاتصال، قام ولي العهد بتبادل التهاني بالعيد، معبراً عن أمنياته بقبول الأعمال الصالحة من الله تعالى للجميع. وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة فرص التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات. كما تم بحث آخر المستجدات في الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لمواجهة التحديات الراهنة.