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سيدة صينية تروي قصة زواجها من رجل سعودي .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تحدثت سيدة صينية عن زواجها من رجل سعودي منذ ثمانية أعوام وإنجابها منه طفلة عمره 6 أعوام.

وقالت السيدة الصينية “أنها أغرمت بالزواج من رجل سعودي، وتجاهلت مُعارضة الجميع وقررت الزواج به وما زلت مغرمة به، ورُزقت بطفلة عمرها 6 أعوام بعد زواج دام لمدة 8 سنوات”.

وأضافت السيدة الصينية “قررت اختياره ولم يهمني معايير المجتمع أو حديث الأشخاص، وأهتم به وبابنتي”.

وتابعت السيدة الصينية “عندما ترى ابنتنا مثل هذا التوافق، يمكنك بجرأة تغيير معتقداتك ، المرأة التي تتخذ مثل هذا القرار عقليتها تكون واضحة بشكل كبير، لن تتأثر بنظرة المجتمع ولن تفقد عقلها بسهولة، كلما كانت المرأة ناضجة عقليا كلما كانت وضوحا فيما تريده”.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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