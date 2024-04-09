شكرا لمتابعة خبر عن سيدة صينية تروي قصة زواجها من رجل سعودي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدثت سيدة صينية عن زواجها من رجل سعودي منذ ثمانية أعوام وإنجابها منه طفلة عمره 6 أعوام.

وقالت السيدة الصينية “أنها أغرمت بالزواج من رجل سعودي، وتجاهلت مُعارضة الجميع وقررت الزواج به وما زلت مغرمة به، ورُزقت بطفلة عمرها 6 أعوام بعد زواج دام لمدة 8 سنوات”.

وأضافت السيدة الصينية “قررت اختياره ولم يهمني معايير المجتمع أو حديث الأشخاص، وأهتم به وبابنتي”.

وتابعت السيدة الصينية “عندما ترى ابنتنا مثل هذا التوافق، يمكنك بجرأة تغيير معتقداتك ، المرأة التي تتخذ مثل هذا القرار عقليتها تكون واضحة بشكل كبير، لن تتأثر بنظرة المجتمع ولن تفقد عقلها بسهولة، كلما كانت المرأة ناضجة عقليا كلما كانت وضوحا فيما تريده”.