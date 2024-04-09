تراند اليوم : أحدهما انزلق والآخر حاول إنقاذه.. كشف تفاصيل غرق شابين أثناء خروجهما للنزهة في الباحة 

صحيفة الخليج 365: كشف المواطن عبدالله فيصل، تفاصيل غرق شابين في الباحة بعد انتشالهما من قبل فرق الدفاع المدني في إحدى مستنقعات مركز معشوقة.

وقال فيصل، إن المتوفين هما سلطان الزهيري الغامدي، والآخر عبد المجيد العبيدي الغامدي، وتبلغ أعمارهما نحو 19 عام حتى الـ 22، موضحا أنهما كانا قد خرجا للنزهة في منطقة عين المراث بمركز معشوقة وتوفيا غرقاً هناك، وفق "العربية نت".

وتابع: الموقع ملئي بالانزلاقات الصخرية ووفقاً للتوقعات يبدو أن أحدهما انزلق في الموقع، وكان الآخر يحاول إنقاذه، ولم يحدد بعد سبب سقوطهما في تجمع المياه، مشيرا إلى أنه جرى انتشال جثثهما في تمام الساعة العاشرة مساء أمس بعد عمليات بحث دامت 5 ساعات تقريباً.