تراند اليوم : بالفيديو.. محمد فودة وسمير عثمان يحسمان الجدل بشأن هدف النصر الملغي أمام الهلال

صحيفة الخليج 365: علق الخبير التحكيمي محمد فودة والحكم الدولي المصري السابق سمير عثمان، على قرار الحكم بإلغاء هدف النصر أمام الهلال خلال المباراة التي جمعتهما في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر.

وقال فودة خلال لقائه له ببرنامج "أكشن مع وليد": كرستيانو رونالدو دخل في اللعب لأنه حاول أن يلعب الكرة وأثر على حارس المرمى وبالتالي التسلل على رونالدو وليس على اللاعب الآخر وكان قرار صحيح من حكم المباراة بإلغاء هدف النصر في الدقيقة 49.

وأوضح الفودة: لو رونالدو ما كان مد قدمه في اللعبة كان الهدف صحيح للنصر.

وفي السياق ذاته، ذكر سمير عثمان: رونالدو لم يلمس الكرة ومع ذلك وجود حركة رونالدو ومحاولته لعب الكرة أثرت على حارس المرمى وبالتالي تسلل.

وتابع: قرار حكم المباراة صحيح بسبب تدخل رونالدو في إحراز الهدف وبالتالي تسلل سليم.