تراند اليوم : ظهر كـ ابنها داخل قاعة حفل الزفاف.. شاهد: فتى أفريقي 15 عاما يتزوج امرأة تكبره بـ 10 سنوات

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو لقطات من حفل زفاف مراهق أفريقي يبلغ من العمر 15 عاما على امراة تكبره بـ 10 سنوات وتبلغ من العمر 25 عاما.

وأبان الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العريس وعروسه وهما يرتديان ملابس العرس ويؤديان إحدى الرقصات داخل قاعة حفل الزفاف.

وبدا من الفيديو فارق السن الواضح بين الثنائي فظهر العريس بجسد نحيف وسن صغير بينما عروسه تفوقه في الطول وضخامة الجسد.

وأكد متداولو الفيديو أن العروسين جمعهما قصة حب طويلة لمدة عامين، وتباينت التعليقات بين من انتقد زيادة سن العروس على عريسها، وفريق آخر دعا لهما بالحياة السعيدة وحرية الاختيار.