شكرا لمتابعة خبر عن معتمرون إماراتيون يشيدون بدور رجال الأمن في الحرم المكي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر عدد من المعتمرين إمراتيوا الجنسية، في مقطع فيديو، يشكرون فيه رجال الأمن المتواجدون في الحرم المكي، على جهودهم المضنية.

وجاء الشباب خلال المقطع وهم يقفون مع بعض رجال الأمن، الخاص بالحرم المكي، ويشيدون بدورهم في تأمين الحرم، رغم الضغط الذي يكونون فيه.

وحصد المقطع على انتشار واسع من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم: “وهم صادقون، الله يعين رجال الأمن في الحرم ويقويهم ويجزاهم كل خير”، وكتب آخر:” الله يجزاهم الجنه ويكتب أجرهم”.