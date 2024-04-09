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شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: هذا وقت بداية خروج الحيايا والثعابين والعقارب فابتعدوا عن أماكنها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حذّر خبير الأرصاد والأحوال الجوية الدكتور خالد الزعاق، المواطنين من الاقتراب من أماكن خروج الحيايا والثعابين والعقارب .
وقال الزعاق في مقطع فيديو ظهر من خلاله موثقًا خروج الثعابين من أماكنها :” قوة الهوا اليوم أجبرتني أروح لمكان به مصدات من النخل وعادة هذه الأماكن بها قشاش؛ لذلك يوجد بها الحيايا والثعابين.”
وأضاف:” احذروا الاقتراب من الأماكن اللي بها قشاش لأنها أماكن خروج العقارب والثعابين في هذا التوقيت .”