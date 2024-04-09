شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: هذا وقت بداية خروج الحيايا والثعابين والعقارب فابتعدوا عن أماكنها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذّر خبير الأرصاد والأحوال الجوية الدكتور خالد الزعاق، المواطنين من الاقتراب من أماكن خروج الحيايا والثعابين والعقارب .

وقال الزعاق في مقطع فيديو ظهر من خلاله موثقًا خروج الثعابين من أماكنها :” قوة الهوا اليوم أجبرتني أروح لمكان به مصدات من النخل وعادة هذه الأماكن بها قشاش؛ لذلك يوجد بها الحيايا والثعابين.”

وأضاف:” احذروا الاقتراب من الأماكن اللي بها قشاش لأنها أماكن خروج العقارب والثعابين في هذا التوقيت .”