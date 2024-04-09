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الزعاق: هذا وقت بداية خروج الحيايا والثعابين والعقارب فابتعدوا عن أماكنها .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - حذّر خبير الأرصاد والأحوال الجوية الدكتور خالد الزعاق، المواطنين من الاقتراب من أماكن خروج الحيايا والثعابين والعقارب .

وقال الزعاق في مقطع فيديو ظهر من خلاله موثقًا خروج الثعابين من أماكنها :” قوة الهوا اليوم أجبرتني أروح لمكان به مصدات من النخل وعادة هذه الأماكن بها قشاش؛ لذلك يوجد بها الحيايا والثعابين.”

وأضاف:” احذروا الاقتراب من الأماكن اللي بها قشاش لأنها أماكن خروج العقارب والثعابين في هذا التوقيت .”

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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