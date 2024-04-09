شكرا لمتابعة خبر عن لماذا كان العرب القدماء يتشاءمون من الزواج في شهر شوال؟ .. الزعاق يجيب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد والأحوال الجوية خالد الزعاق سبب تشاؤم العرب القدماء من الزواج في شهر شوال.

وقال الزعاق أن الشهر العاشر من الشهور الهجرية يسمى بشهر شوال، لأنه كان يقع في شدة الحر فتنقص ألبان الإبل، لذلك كان العرب يتشاءمون من الزواج في شهر شوال.

وأضاف الزعاق أنه بمجيئ الإسلام أبطل عليهم هذا الأمر، وتزوج رسولنا الكريم السيدة عائشة رضي الله عنها في شهر شوال.