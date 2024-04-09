تراند اليوم : هل كان "حسين عبد الغني" يساعد في دفع رواتب النصر؟…شاهد : الأمير فيصل بن تركي يجيب ويكشف كيف تم التوقيع معه !

صحيفة الخليج 365: تحدث رئيس النصر السابق، الأمير فيصل بن تركي، عن طريقة التوقيع مع لاعب الفريق السابق حسين عبدالغني.

التوقيع بالصدفة

وقال بن تركي عبر راديو ثمانية، إن التوقيع مع عبدالغني كان صدفة أثناء عودته للرياض من فريقه السويسري الذي كان يلعب فيه.

وأضاف: تواصل معي نائب رئيس النصر خلال تواجده في المطار وسألني عن رأيي في التعاقد مع عبدالغني فطلبت التوقيع معه وتم شراء عقده من ناديه.

رجل المواقف

ووصف الأمير " فيصل بن تركي" عبدالغني بالرجل والقائد ورجل المواقف، مشيرا إلى أنه يعرف يهيئ الجو قبل المباريات الهامة وعلى قدر المسؤولية.

وبسؤال المذيع هل كان عقد "حسين عبد الغني" ببلاش ويساعد في دفع بعض الرواتب في النصر؟ نفى الأمير فيصل ذلك وأكد أن هذا الأمر غير صحيح.