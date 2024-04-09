شخص يلقي بنفسه من الأدوار العلوية للمسجد الحرام.. والكشف عن مصيره

تتابع القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام حادثة سقوط شخص من الأدوار العلوية للمسجد.

وتم نقل الشخص إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية.

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