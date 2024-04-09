شكرا لمتابعة خبر عن الشبل يوضح حكم تزين وتصبغ المخطوبة أثناء النظرة الشرعية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الأستاذ المشارك بكلية أصول الدين قسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، علي بن عبد العزيز الشبل، حكم تزين وتصبغ المخطوبة أثناء النظرة الشرعية.

وقال الشبل خلال لقاء له مع قناة الرسالة: ” عند النظرة الجائزة للمخطوبة تلبس الملابس التي اعتادت على ارتدائها ولا تتجمل ولا تتصبغ وكذلك الرجل يكون على طبيعته.”

وأضاف :” المقصود من النظرة دوام العلاقة بين الرجل والمرأة بمعنى أن ينظر لها في حالتها فيقبل عليها وأن تنظر له في حالته فتقبل به”.

وتابع: ” أما إذا تصبغت وتجملت وذهبت إلى الكوافير من أجل الرؤية الشرعية ثم رآها بعد ذلك على غير هذا الحال صار هذا ضرب من ضروب الغش وكذلك هو إذا صار عنده نظرة شرعية ذهب إلى الحلاق والمصبغ يزينه فهذا غش.”

ومن جانبه، أكد أن الغش في كل من الأمرين حرمه علينا الرسول عليه الصلاة والسلام.