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تراند اليوم : بالفيديو.. "الهذلول" يروي تفاصيل أول لقاء له مع الملك سلمان عندما كان أميرا على الرياض

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صحيفة الخليج 365: روى أستاذ العمارة صالح الهذلول تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين الملك سلمان، عندما كان أميراً للرياض في أول لقاء بينهما.

وقال الهذلول خلال لقائه في برنامج الليوان: أنا والدكتور خالد تعينا ولا رحنا، سألنا الشيخ إبراهيم قال أنتم سلمتم على الأمير سلمان؟ قلنا "لا والله" قال "ما يصير على طول نسق مع مكتب الأمير وحدد موعد".

وتابع: لما رحت أنا والدكتور خالد، الأمير كان يعرف الدكتور خالد معرفة زينة، وقال لي من أي هذلول يا صالح؟ قلت " من هذلول البداية" قال "أوه صغير عفالق من عفالق الخبراء" قلت "نعم طال عمرك" قال "والنعم".

وأضاف: واضح هو الله يطول عمره ذاكرته ومعرفته للأنساب والقبائل والأسر لكن الهذلول لأن في عدة أسماء سألني من أي هذلول.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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