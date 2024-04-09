تراند اليوم : بالفيديو.. "الهذلول" يروي تفاصيل أول لقاء له مع الملك سلمان عندما كان أميرا على الرياض

صحيفة الخليج 365: روى أستاذ العمارة صالح الهذلول تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين الملك سلمان، عندما كان أميراً للرياض في أول لقاء بينهما.

وقال الهذلول خلال لقائه في برنامج الليوان: أنا والدكتور خالد تعينا ولا رحنا، سألنا الشيخ إبراهيم قال أنتم سلمتم على الأمير سلمان؟ قلنا "لا والله" قال "ما يصير على طول نسق مع مكتب الأمير وحدد موعد".

وتابع: لما رحت أنا والدكتور خالد، الأمير كان يعرف الدكتور خالد معرفة زينة، وقال لي من أي هذلول يا صالح؟ قلت " من هذلول البداية" قال "أوه صغير عفالق من عفالق الخبراء" قلت "نعم طال عمرك" قال "والنعم".

وأضاف: واضح هو الله يطول عمره ذاكرته ومعرفته للأنساب والقبائل والأسر لكن الهذلول لأن في عدة أسماء سألني من أي هذلول.