تراند اليوم : مصر.. تفاصيل الحكم على مستشار وزير التموين ورجال الأعمال المتورطين في قضية فساد كبرى

صحيفة الخليج 365: قضت المحكمة العسكرية في مصر، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عاما وتغريمه 1.580 مليون جنيه مصري و14 ألف دولار أميركي مع عزله من منصبه، وكذا مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة.

كما أصدرت حكمها بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب شركات خاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها