تراند اليوم : بالفيديو.. صالح الهذلول يكشف تفاصيل "التعميم السري" الذي أزعج "ابن عثيمين" وقت حرب الخليج

صحيفة الخليج 365: كشف أستاذ العمارة الدكتور صالح الهذلول، تفاصيل "التعميم السري" الذي أزعج الشيخ "ابن عثيمين" وقت حرب الخليج.

وقال خلال ظهوره ببرنامج "الليوان": "الشيخ اتصل عليا وقت حرب الخليج وكنا نجهز البلديات لاحتمالات إذا قامت الحرب".

وأضاف: "وحدث اتفاق بين وزارة الصحة والبلديات وأن الصحة معنية بدفن المسلمين وغير المسلمين يدفنون في مقابر أخرى، إذا حدث وفيات، وتقوم البلديات بتجهيز ثلاجات لتوضع فيها الجثث حتى تنتهي الحرب".

وتابع: "صدر تعميم سري بهذا لرؤوساء البلديات، وكان مكتوب على أحد الأظرف "بشأن التعامل مع جثث غير المسلمين"، ونُقلت المعلومة للشيخ ابن عثيمين بشكل خاطئ وأنه سيتم دفنهم بمقابر المسلمين".

وأكمل: انزعج الشيخ بشدة واتصل بي فطلبت منه أن أرسل له نسخة من التعميم وقرأه واتضحت له الصورة، وشكرني وقال إنه كان سيتصل بالملك فهد".