السعودية | اختتام مُبادرة تهيئة وتنظيف المساجد والساحات الخارجية بحفر الباطن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت أمانة حفر الباطن أمس، مُبادرة تهيئة وتعقيم وتنظيف الساحات الخارجيه لعدد من الجوامع والمصليات المعتمدة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام، التي نفذتها بالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والارشاد بالمُحافظة وإستمرت لمدة خمسة أيام .

وأوضحت الأمانة أن المُبادرة تضمنت عدّة مراحل مُتتالية، بدأت بتنظيف الساحات الخارجية لـ 130 جامع ومُصلى تم تخصيصها لصلاة العيد في مختلف مدن وقرى ومراكز المحافظة، ثم التنظيف والتهيئة والتعقيم، باستخدام الآليات والأدوات المُناسبة لهذه الأعمال عبر فِرق الأمانة الميدانية، بمُشاركة فعّالة للمتطوعين تعزيزاً لدور المُشاركة المُجتمعية بالمُحافظة .

وأكدت أمانة حفر الباطن أن هذه الجهود تأتي في إطار أعمال التكامل والتعاون التي تُنفذّها مع مُختلف الجهات لتحقيق أفضل الخدمات لسكّان المُحافظة .