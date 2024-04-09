شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل غرق شابين في الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشلت فرق الدفاع المدني، شابين من أحد مستنقعات مركز معشوقة في منطقة الباحة، حيث شيعت المنطقة ذاتها الشابين اللذين توفيا غرقاً أخيراً، إذ دُفن أحدهما في مقبرة الناصف بمعشوقة، فيما الآخر كان مستقره الأخير في محافظة العقيق.

وكشف صديق للعائلة، أن فُجع أفراد أسرهما بخبر وفاتهما، إذ إنهم استقبلوا الخبر أثناء حلول موعد الإفطار، لافتًا إلى أن المتوفين تبلغ أعمارهما 19 عاما والآخر 22 عاما، وكانا قد خرجا للنزهة في منطقة عين المراث بمركز معشوقة، وتوفيا غرقاً هناك، بحسب “العربية.نت”.

وقال أن الموقع مليء بالانزلاقات الصخرية ووفقاً للتوقعات يبدو أن أحدهما انزلق في الموقع، وكان الآخر يحاول إنقاذه، ولم يحدد بعد سبب سقوطهما في تجمع المياه.

وبحسب تصريحات الدفاع المدني فإنه جرى انتشالهما بملابسهما ذاتها، كما أنه جرى انتشال جثتيهما في تمام الساعة العاشرة مساء أمس بعد عمليات بحث دامت 5 ساعات تقريباً.