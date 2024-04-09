تراند اليوم : بالفيديو.. سائح روسي يروى قصة رحلته مع زوجته في السعودية واختتام جولتهما في ‎تبوك.. ويكشف الشيء الذي لفت نظره في رمضان

صحيفة الخليج 365: روى سائح روسي قصة رحلته مع زوجته في السعودية واختتام جولتهما في تبوك.

وقال السائح خلال لقاء مع العربية: "استخدم عدة تطبيقات للسفر ، ويوجد العديد من الأماكن التي يمكن السكن فيها، وقضاء وقت للراحة، وتواجدت في السعودية منذ شهرين وتنقلت أنا وزوجتي في الربع الخالي وحتى الحدود الأردنية".

وتابع: " السعودية بلد جميل وأهلها طيبون، وفيها جبال ومناطق رائعة وأنصح بشدة زيارتها".

وأردف: "كنت متخوفا أن أحد من الناس غاضب بسبب الجوع من الصوم في السعودية ولكن وجدت الناس سعيدة وتستمتع بليالي رمضان".

وأضاف: "تبوك جميلة جدا وممتعة ورأينا العديد من المحلات التي تنتج الصوف والخيام للبدو، وبلا شك العام القادم سنكرر الزيارة".