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تراند اليوم : بالفيديو.. سائح روسي يروى قصة رحلته مع زوجته في السعودية واختتام جولتهما في ‎تبوك.. ويكشف الشيء الذي لفت نظره في رمضان

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صحيفة الخليج 365: روى سائح روسي قصة رحلته مع زوجته في واختتام جولتهما في تبوك.

وقال السائح خلال لقاء مع العربية: "استخدم عدة تطبيقات للسفر ، ويوجد العديد من الأماكن التي يمكن السكن فيها، وقضاء وقت للراحة، وتواجدت في السعودية منذ شهرين وتنقلت أنا وزوجتي في الربع الخالي وحتى الحدود الأردنية".

وتابع: " السعودية بلد جميل وأهلها طيبون، وفيها جبال ومناطق رائعة وأنصح بشدة زيارتها".

وأردف: "كنت متخوفا أن أحد من الناس غاضب بسبب الجوع من الصوم في السعودية ولكن وجدت الناس سعيدة وتستمتع بليالي رمضان".

وأضاف: "تبوك جميلة جدا وممتعة ورأينا العديد من المحلات التي تنتج الصوف والخيام للبدو، وبلا شك العام القادم سنكرر الزيارة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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