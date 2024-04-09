تراند اليوم : بالفيديو.. الهذلول يروي قصة محاولة أنسنة حي النزهة قبل 28 عاما على نفقة أهل الحي وتسببت في شكواه للمقام السامي

صحيفة الخليج 365: روى أستاذ العمارة الدكتور صالح الهذلول قصة محاولة تطوير حي النزهة، التي تسببت في أزمة له وتم تقديم شكوى فيه للمقام السامي .

وقال الهذلول خلال لقائه في برنامج الليوان: عملنا مخطط وتبرعوا فيه البيئة ومكتب النعيم واشتغلوا عليه للمربع اللي حنا فيه 400 في 400، وعطونا البلدية تصريح عام 1417 (قبل 28 عاما) علشان بعض الشوارع يسدن، لكن اقترح علي المهندس مساعد العنقري قال خلنا نسددها بخرسانات وفقا للمخطط ولا تبدون تشتغلون لين نشوف، حطيناه ومشت الأمور زين من قبل رمضان ويوم رحتا بعيد الأضحى اشتكونا جيراننا اللي عنا من الجهة الشرقية ، إنهم سددوا شوارعهم وحطوا الأمر شخصنة إن وكيل الوزارة سدد اللي حول بيته ويستخدم النفوذ واشتكوا على المقام السامي، وأرسل استفسار موجه لوزير الداخلية، ونسخة لوزير البلديات.