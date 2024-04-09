تراند اليوم : شاهد.. ماسك ينشر فيديو يوثق كيف ظهر الكسوف الكلي للشمس من الفضاء

صحيفة الخليج 365: نشر الملياردير ورجل الأعمال الأميركي، إيلون مساك، مقطع فيديو يوثق لحظة الكسوف الكلي للشمس في أمريكا الشمالية انطلاقا من الفضاء.

وأظهر الفيديو الذي التقطه القمر الاصطناعي "ستارلينك" وشاركه ماسك على منصة "إكس"، بقعة ضوء بيضاء تمشي على الأرض.

واقترب القمر من الشمس ليحجب كل الأشعة الصادرة عنها لفترة وجيزة باستثناء هالة من الضوء أحاطت بحافتها الخارجية، وقد بلغت مدة الكسوف 4 دقائق و28 ثانية

وقد حصد الفيديو الذي لا تتجاوز مدته 22 ثانية ويوثق للظاهرة النادرة أكثر من 50 مليون مشاهدة في أقل من 9 ساعات.