تراند اليوم : شاهد.. قصة عائلة من حائل تحتفظ بصاع زكاة الفطر منذ 200 عام

صحيفة الخليج 365: عرضت قناة العربية السعودية قصة عائلة في حائل تحتفظ بصاع زكاة الفطر منذ 200 عام.

وقال عبدالله حسين الرقابي، في حديثه: "هذا الصاع عمره أكثر من 200 سنة، ملكيته تعود لأبو جدي حسين، ثم خرج فيه جدي من الروضة عام 1318، بعده أبوي حسين حتى وصل إلينا".

وأشار إلى أن هذا الصاع مصنوع من الخشب ومربوط بجلد الإبل، ولا يستخدم إلا في فترة حساب زكاة عيد الفطر فقط، مضيفا: "هذا الصاع متوارث وأحقيته لمن يحمل الاسم".

وقال محمد حسين الرقابي أحد أفراد العائلة: "توارثنا هذا الصاع إلى أن صار عيالنا يسألون عنه، فهو مرتبط بحساب زكاة عيد الفطر ومن مقتنيات أهلنا".