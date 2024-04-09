تراند اليوم : برأس مال مليار ريال .. بالفيديو: رجل الأعمال عبدالمحسن الدريس يكشف عدد محطات الوقود والشاحنات المملوكة لشركة الدريس

صحيفة الخليج 365: كشف رجل الأعمال، عبدالمحسن الدريس، صاحب شركة الدريس للخدمات البترولية، قصة تأسيس أضخم محطات وقود في السعودية.

وقال الدريس خلال لقائه في برنامج حوار مفيد: "الخدمات البترولية والنقليات نزلناها مساهمة في 2006 وقبل طرحها كان عدد المحطات 132 محطة، وعدد الشاحنات 500" ، وتابع: "الآن عدد المحطات 850 محطة، وعدد الشاحنات 1600 شاحنة، وهناك محطات متنقلة، وأخرى متنقلة وثابتة عددها 80، المحطات الثانية اللي تقريبا سيارات أصغر شوي هذي نتفق مع الشركات ونروح لمحلها نعبي كل سياراتهم الموجودة هناك".

وأضاف: رأس مال الشركة في 2006 كان 200 مليون، الآن مليار ريال، بالإضافة إلى توزيع أرباح.