تراند اليوم : شاهد: مزرعة في الصين لتربية العقارب .. ومفاجأة بشأن سعر لتر السم المستخلص منها

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو مزرعة للعقارب في الصين، يتم العمل على الاعتناء بها وتغذية العقارب فيها بشكل كبير.

ومن المعروف أن العقارب يستخلص منها السم ويباع للمنشآت الطبية بسعر ضخم لأنه يُعتبر أغلى سائل في العالم نظراً لمنافعه العلاجية العظيمة وخاصة ضد السرطانات.

حيث كل 1 لتر من سُم العقارب يباع بما يقارب 10.5 مليون دولار، ما يساوي 40 مليون ريال.

جدير بالذكر أن سم العقارب يستخدم أيضاً في علاج الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، يعمل على قتل البكتيريا مثل المكورات العنقودية، والسلالات المقاومة للأدوية من بكتيريا السل، كما تعد بعض المسكنات المشتقة من مادة كيميائية في سم العقرب فعالة في تسكين بعض الآلام.