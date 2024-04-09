اخبار السعوديه

تراند اليوم : شاهد: مزرعة في الصين لتربية العقارب .. ومفاجأة بشأن سعر لتر السم المستخلص منها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

٢٠٢٤٠٤٠٩_١٧٤٠٠٠-COLLAGE

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو مزرعة للعقارب في الصين، يتم العمل على الاعتناء بها وتغذية العقارب فيها بشكل كبير.

ومن المعروف أن العقارب يستخلص منها السم ويباع للمنشآت الطبية بسعر ضخم لأنه يُعتبر أغلى سائل في العالم نظراً لمنافعه العلاجية العظيمة وخاصة ضد السرطانات.

حيث كل 1 لتر من سُم العقارب يباع بما يقارب 10.5 مليون دولار، ما يساوي 40 مليون ريال.

جدير بالذكر أن سم العقارب يستخدم أيضاً في علاج الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، يعمل على قتل البكتيريا مثل المكورات العنقودية، والسلالات المقاومة للأدوية من بكتيريا السل، كما تعد بعض المسكنات المشتقة من مادة كيميائية في سم العقرب فعالة في تسكين بعض الآلام.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا