نفذت المديرية العامة للدفاع المدني 10.047 جولة للتأكد من سلامة دور الإيواء والمنشآت بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، وتوافر جميع اشتراطات السلامة فيها، والتزامها بتعليمات ولوائح الدفاع المدني خلال شهر رمضان المبارك. وهدفت جولات الدفاع المدني إلى تعزيز جوانب السلامة الوقائية في دور الإيواء والمنشآت السكنية لضيوف الرحمن من زوار المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وبيت الله الحرام في العاصمة المقدسة.



كانت هذه تفاصيل خبر 10 آلاف جولة سلامة بمكة والمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.