شكرا لمتابعة خبر عن معلم مصري يسخر وقته ومجهوده لتعليم أيتام منطقة حائل مجانًا ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حصد معلم مصري اشادات واسعة بعدما قام بتسخير وقته ومجهوده لتعليم أيتام منطقة حائل مجانًا ،حتى أصبح الداعم الأول والسند والأب لهم.

وقال المقيم المصري طه حامد سامر :” الحمد لله ربنا أكرمني مع مؤسسة إيخاء أدرس لهم منذ ٢٠٠٦ في جميع المراحل التعليمية وبفضل الله تخرج منهم الكثير وهم في مناصب عالية “.

وأضاف” هؤلاء هم مكسبي وهم أبنائي واخواني ” مشيرا إلى أن الدعم الحكومي لهؤلاء الأيتام غير محدود من حيث المسكن والمأكل وحتى السيارات وغيره من الدعم “.