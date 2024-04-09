شكرا لمتابعة خبر عن مشهد مدهش للأسماك وهي تملأ الأرض بعد الأمطار الغزيرة والفيضانات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص وهو يتفاجأ بوجود أسماك ملقاه على الأرض بعد الأمطار الغزيرة وفيضان السدود.

وظهر الرجل في المقطع وهو يحمل أسماك في يده وعلى ما يبدو أنها طازجة، كما بيّن المقطع وجود أسماء كثيرة ملقاه على الأرض؛ نتيجة الأمطار الغزيرة.

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم قائلاً:” هذا خير ربي اللهم بارك .”