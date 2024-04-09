تراند اليوم : ‏شاهد: قائد مركبة في تايوان يوثق فيديو لحظة حدوث زلزال وسط الجبال والمرتفعات الصخرية

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، انتشر حديثا لحظة وقوع زلزال على طريق مخصص للسيارات وسط الجبال والمرتفعات الصخرية في تايوان قبل 6 أيام.

وأظهر الفيديو شخص يقود سيارته على طريق مخصص للسيارات، فيما وثقت كاميرا مثبتة داخل السيارة لحظة انهيار الصخور من المرتفعات والجبال التي تحيط بالطريق.

وأبان الفيديو استمرار تساقط الأحجار على الطريق بينما أوقف السائق سيارته حيث تكدست الأحجار أمام السيارة وفوقها.

الجدير بالذكر، قبل 6 أيام ضرب زلزال عنيف بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر، العاصمة التايوانية تايبه، ، بحسب ما أوردته إدارة الأرصاد الجوية المركزية.