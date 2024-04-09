فتح سدي قطن والمغوى بعد ارتفاع منسوب المياه

في الوقت الذي تواصل فيه هطول الأمطار الغزيرة، وتساقط البرد بغزارة على معظم المناطق بنجران، قامت اللجنة الُمشكَّلة من مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظ ثار والدفاع المدني من فتح سدّي وادي قطن والمغوى بمحافظة ثار، وذلك لارتفاع منسوب المياه فيها بعد تواصل هطول الأمطار بغزارة، وتحسبًا للحالة المطرية بالمحافظة ووفق الخطة التشغيلية للسدود في الحالات العادية وأثناء العواصف المطرية.

غطاء ثلجي

شهدت معظم المحافظات وعلى وجه الخصوص الشمالية والشرقية منها غطاء ثلجي بمساحات واسعة، مما زاد من جريان السيول بكثافة من معظم الجبال والأودية والشعاب.

758 ألف م3

وسد وادي قطن خرساني وسعته التخزينية تصل 758.500 م3، وطوله 123 مترًا، وارتفاعه 13 مترًا، وسد المغوى بمركز الصفاح بالمحافظة خرساني وسعته التخزينية تصل 208.340 م3 وطوله 72.6 مترًا وارتفاعه 13 مترًا.

تحذيرات متواصلة

دعا فرع هيئة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، وكذلك الدفاع المدني والمركز الوطني والأرصاد من توخي الحذر واتباع إرشادات، السلامة والالتزام بالتحذيرات المتتالية والابتعاد عن مجرى الأودية وعدم المجازفة والمغامرة وعبور الأودية والشعاب والمناطق الجبلية وقطع السيول.

كما أعلن المركز الوطني للأرصاد باستمرار الأمطار الغزيرة، والتي ستشهدها معظم المناطق والمحافظات بنجران، والتي تشمل بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة والمصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام تام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

سيول غير مسبوقة

كانت معظم الأودية بالمنطقة شهدت جريانًا غير مسبوق للسيول، ومن أهمها سيول المليحة طريق بدر الجنوب، والحصينية، ووادي قطن، وسيول هجرة عويل شمال ثار، وسيول شمال محافظة يدمة، وسيول وادي نعمان، وسيل النقحة جنوب يدمة، وسيول عشة بدر الجنوب، وسيول طريق حمى، ومركز الجفة، وجنوب حبونا، مما زاد من كميات المياه بالعديد من السدود كسد خضيران وقطن والمغوى، وقبل ذلك سد وادي نجران.