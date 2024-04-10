تراند اليوم : بالصور.. الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من استخدام منتجين شهيرين لتعقيم اليدين تسببان الغيبوبة والعمى

ترجمة حصرية : حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، في بيان إعلامي ، من استخدام المنتجات التي تحتوي على " الميثانول" والتخلص منها ، حيث أصبحت معقمات اليد على وجه الخصوص أكثر شيوعًا منذ جائحة كوفيد.

وأوضحت الوكالة أن "التعرض الكبير للميثانول" يمكن أن يؤدي إلى الغثيان والقيء والصداع وعدم وضوح الرؤية والغيبوبة والنوبات والعمى الدائم والضرر الدائم للجهاز العصبي المركزي أو حتى الموت.

سحب المنتجات

وذكرت صحيفة " ديلي ميل" أنه تم سحب ما يقرب من 40 كمية من جل معقم اليدين Aruba Aloe Hand Sanitizer Gel نسبة 80 بالمائة وجل معقم اليدين Aruba Aloe الكحولادا جل من الرفوف ، بسبب المكونات الشائعة التي تحذر إدارة الغذاء والدواء من أنها قد تسبب الغيبوبة والعمى .