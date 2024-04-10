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تراند اليوم : "ادعس واضرب وأعطي كوع".. ‏بالفيديو: تركي السهلي : الهلال يقدم كرة قدم شريرة في الملعب!

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صحيفة الخليج 365: قال الناقد الرياضي تركي السهلي، إن الهلال يقدم كرة قدم شريرة في الملعب.

وأضاف خلال لقاء مع قناة أبوظبي :" الهلال فريق لديه أداء بدني عالي، وعناصره يؤدون الدور الذي يطلب منهم بإمتياز إلا إنهم لا يكتفون بذلك وهذا جزء من شخصية مدرب الهلال".

وتابع:" تصرفات البليهي والضرب جزء من كرة القدم الشريرة، كوليبالي أيضاً ضرب رونالدو، وهذا مو لعب رجولي".

وواصل :"المدرب عنده جانب شرير في كرة القدم، ولا يترك كرة القدم وفق الأداء العادي للاعبين.. ادعس، اضرب، أعطي كوع، هذا جزء من الأداء الشرير".

وأضاف:" منتخب العراق استخدم الكرة الشريرة أمام المنتخب السعودي في نهائي آسيا 2007".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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