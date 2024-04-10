شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق إذاعة للطرب اﻟﺴﻌﻮدي والخليجي الأصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون إطلاق إذاعة خزامى المتخصصة ﺑﺎﻟﻄﺮب اﻟﺴﻌﻮدي والخليجي الأصيل في جدة والرياض.

وأوضحت الهيئة أنها تبث أكثر من 250 أغنية يومياً من الأغاني الطربية والشعبية الكلاسكية منها والجلسات والحفلات.

وأكدت الهيئة أنها تعمل على دعم المحتوى الفني من خلال إنتاج أعمال غنائية جديدة، أو إعادة إنتاج الفلكلور السعودي

وأضافت أنها تشارك في نقل الفعاليات الفنية وتغطيتها من خلال نقل الحفلات الغنائية بالشراكة مع القطاعات ذات العلاقة.