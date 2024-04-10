الدفاع المدني: معظم الألعاب النارية تفتقر إلى مقومات السلامة

وأوضحت المديرية أن معظم الألعاب النارية تفتقر إلى مقومات الأمن والسلامة، ما يجعلها عرضة للانفجار تلقائيًا في حال تعرضها لدرجات الحرارة العالية أو الاحتكاك بالأسطح الخشنة أو الضغط عليها، مشددة على ضرورة مراقبة الأطفال والمراهقين وعدم اقتنائها أو العبث بها.
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