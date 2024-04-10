الدفاع المدني: معظم الألعاب النارية تفتقر إلى مقومات السلامة

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات، لما لها من مخاطر محتملة على مستخدميها، سواء في المنازل، أو الاستراحات، أو الأماكن العامة.

وأوضحت المديرية أن معظم الألعاب النارية تفتقر إلى مقومات الأمن والسلامة، ما يجعلها عرضة للانفجار تلقائيًا في حال تعرضها لدرجات الحرارة العالية أو الاحتكاك بالأسطح الخشنة أو الضغط عليها، مشددة على ضرورة مراقبة الأطفال والمراهقين وعدم اقتنائها أو العبث بها.