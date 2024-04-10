تراند اليوم : الكشف عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وجود اتصال بين وزير الرياضة وكريستيانو

صحيفة الخليج 365: أكد مصدر موثوق، أنه لا صحة لما يتم تداوله عن وجود أي اتصال بين وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل والنجم البرتغالي رونالدو.

وأوضح المصدر، أن ما يتم الحديث عنه في هذا الإطار غير صحيح على الإطلاق، وفق "الشرق الأوسط".