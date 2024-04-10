تراند اليوم : بالصور : ولي العهد‬⁩ يؤدي صلاة ⁧‫ عيد الفطر‬⁩ المبارك مع جموع المصلين في المسجد الحرام

صحيفة الخليج 365: أدى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في المسجد الحرام.

محمد يوسف

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