اخبار السعوديه

تراند اليوم : بالصور : ولي العهد‬⁩ يؤدي صلاة ⁧‫ عيد الفطر‬⁩ المبارك مع جموع المصلين في المسجد الحرام

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: أدى الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في المسجد الحرام.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا