بالصور والفيديو: خادم الحرمين يؤدي صلاة ⁧ عيد الفطر‬⁩ المبارك في قصر السلام بجدة

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- صلاة عيد الفطر المبارك في قصر السلام بجدة، صباح اليوم.

كل من: الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين.

وعقب الصلاة، تلقى خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- التهاني والتبريكات من الحاضرين بالعيد السعيد.

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