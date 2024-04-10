أدى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في المسجد الحرام.

وشهد المسجد الحرام أجواءً إيمانية روحانية خلال صلاة العيد، حيث أمّ المصلين الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو: ولي العهد يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.